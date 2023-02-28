تقرير الغرف الأمريكية: اهتمام استثمارى بقطاع الخدمات فى شمال أفريقيا

كتب عبد الحليم سالم

كشف تقرير مجلس غرف التجارة الأمريكية بشمال أفريقيا والشرق الأوسط، أن السمة البارزة لمجموعة دول شمال أفريقيا، هي القوة العاملة الوفيرة، التي يدعمها عدد كبير من الشباب، ومجموعة الوظائف التي تتطلب مهارات عالية ومنخفضة، لافتا إلى أن قطاع الخدمات في شمال إفريقيا متنوع وواعد، يستقطب اهتمام المستثمرين الدوليين والإقليميين في قطاعات مثل الخدمات اللوجستية والخدمات البحرية، وبناء السفن، والأهم من ذلك، السياحة. ونتيجة لذلك، تهدف الحكومات الوطنية عبر شمال إفريقيا إلى زيادة صادراتها إقليمياً ودولياً.

أضاف التقرير أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تتمتع بموارد بترولية طبيعية كبيرة، استقطبت رؤوس أموال عالمية في الصناعات المرتبطة بالنفط ، كاشفا انه منذ نوفمبر 2022 ، بلغ متوسط إنتاج المنطقة من النفط حوالي 34.1 مليون برميل يوميًا ، تهيمن عليه دول مجلس التعاون الخليجي.

أوضح انه بعد عقود من التركيز على المنتجات النفطية ، تتبنى العديد من دول الخليج الآن استراتيجيات جديدة لتنويع الصادرات ، بقيادة مكونات عالية التقنية ، وجذبت استثمارات جديدة لمشاريع قطاعية غير تقليدية.

وأشار أن دول المشرق تعد موطنًا إقليميًا للفنون والحرف الفولكلورية الأصيلة ، والمواهب المهنية. على الرغم من عدم الاستقرار السياسي المستمر في هذا المجال ، تشارك هذه البلدان أيضًا في الزراعة وعبر المناطق المختلفة.