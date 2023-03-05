الاقتصاد الرقمى يساهم بـ4% من الناتج المحلى الإجمالى بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا

كتب عبد الحليم سالم

كشف تقرير مجلس الغرف الأمريكية بشمال افريقيا والشرق الأوسط ، والذى تترأسه الغرفة الأمريكية بالقاهرة ،برئاسة طارق توفيق ،أنه مع تحول بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى الاقتصادات الخضراء ، فإنها بحاجة إلى استثمارات كبيرة في تقنيات المعلومات والخدمات الرقمية.

أضاف التقرير انه مع ذلك ، ظهرت فجوة رقمية ، مما سلط الضوء على الحاجة إلى مزيد من الشمول الرقمي وإمكانية الوصول ، لافتا ان اليوم ، يساهم الاقتصاد الرقمي بحوالي 4٪ من الناتج المحلي الإجمالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، مقارنة بمتوسط ​​عالمي يتراوح بين 4.5٪ إلى 15.5٪.

وفقًا للبنك الدولي ، فإن تسريع الاستثمارات في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من شأنه أن يرفع الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة بنسبة 46٪ على الأقل على مدى 30 عامًا ، مع مكاسب تقدر بنحو 300 مليار دولار أمريكي في عام 2023 وحده.

من جانبه أعطى الأردن الأولوية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات كقطاع استراتيجي للاقتصاد منذ أواخر التسعينيات ، وفي عام 2021 ، أطلق استراتيجية التحول الرقمي الوطني وتنفيذها 2021-2025. وتهدف الاستراتيجية إلى تسريع التحول الرقمي للدولة وتحسين مكانتها العالمية كمركز لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال رقمنة المزيد من الخدمات الحكومية ، وتحسين الاتصال بالإنترنت ، وخلق ما لا يقل عن 50000 فرصة عمل مباشرة في هذا القطاع بحلول عام 2025.

وتتضمن خطة التنمية الوطنية للأردن 2025 مكونًا لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتعزيز المهارات الرقمية في جميع قطاعات الاقتصاد ، كما تركز السياسة العامة لريادة الأعمال الحكومية ، التي تم إطلاقها في عام 2021 ، بشكل خاص على الرقمنة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، من حيث مساهمتها في النظام الإيكولوجي لريادة الأعمال ، استضاف الأردن منتدى MENA ICT 2022 لمناقشة دور القطاع في تنفيذ أهداف وغايات التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

وأشار انه يستعرض مؤشر استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لدول مجلس التعاون الخليجي الصادر عن شركة أورينت بلانيت ريسيرش (OPR) إمكانية الوصول إلى الإنترنت في دول الخليج ويقيِّم جهودها في تعزيز الاقتصاد الرقمي. وأشار التقرير إلى وجود صلة بين الدرجات الأفضل والبلدان ذات البنية التحتية للاتصالات المتقدمة. يتمتع جميع مواطني الخليج تقريبًا بإمكانية الوصول إلى الإنترنت في الغالب من خلال النطاق العريض المتنقل.