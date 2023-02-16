ليتوانيا تنهى تعاونها مع بيلاروسيا بشأن حركة المرور عبر الحدود

مينسك (أ ش أ)

أعلنت لجنة الحدود الحكومية البيلاروسية قيام ليتوانيا بإنهاء تعاونها مع مينسك فى مجال النقل وحركة المرور عبر الحدود.

وقالت اللجنة - في بيان لها اليوم الخميس، إن ليتوانيا أخطرت مينسك بإنهاء التعاون من جانب واحد، فيما يخص ضمان تدفق حركة المرور عبر الحدود دون عوائق.. حسبما ذكرت وكالة أنباء "بيلتا نيوز" البيلاروسية، ولم تحدد ليتوانيا التي وقعت مع بيلاروسيا اتفاقا حول التعاون عبر الحدود بين البلدين في الرابع من نوفمبر 2019، أسباب إنهاء التعاون.

وأضافت لجنة الحدود في بيانها: "قال الجانب الليتواني في إشعار أن دائرة حرس الحدود التابعة لوزارة الداخلية الليتوانية ستنهي من جانب واحد التعاون مع الجمارك البيلاروسية، ووكالات مراقبة الحدود لضمان التدفق السلس لحركة المرور عبر الحدود وزيادة قدرة نقاط عبور الطرق،ولم يوضح الجانب الليتواني أسباب وقف التعاون".

وأوضحت لجنة الحدود الحكومية البيلاروسية أن التعاون بين البلدين يستند إلى وثيقة موقعة في 4 نوفمبر 2019.