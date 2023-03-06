فحص 1021 شخصا وتسليم 83 شهادة ضمن مبادرة فحص المقبلين على الزواج بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أعلن الدكتور هانى جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أنه تم فحص 1021 شخصا، وتسليم 83 شهادة زواج منذ إطلاق فعاليات مبادرة رئيس الجمهورية لـ "فحص المقبلين على الزواج "، مضيفًا أن المبادرة تستهدف المقبلين على الزواج، لإجراء الفحص الطبى لهم، واستخراج الشهادات الصحية، حيث يتم الفحص وإجراء التحاليل قبل موعد إتمام الزواج بمدة لا تقل عن 14 يومًا للحصول على نتائج التحاليل.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالبحيرة أنه تمت إتاحة المبادرة بعدد 16 مركزا، لإجراء عدد من الفحوصات الطبية للمقبلين على الزواج، للكشف المبكر عن العديد من الأمراض المعدية وغير السارية، ويتم العمل بتلك المراكز طوال أيام العمل الرسمية، بدءا من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثانية بعد الظهر من خلال فريق طبى مختص بتقديم خدمات المبادرة فى كل وحدة ومركز طبى.

ومن جانبه، أكد الدكتور حموده الجزار وكيل مديرية الصحة بالبحيرة، أن الفحوصات الطبية المقدمة بالمبادرة تشمل الكشف عن الأمراض غير السارية "السكر، ارتفاع ضغط الدم، السمنة"، وكذلك الكشف عن الأمراض المعدية "فيروس بى، فيروس سى، فيروس نقص المناعة البشرى، و تحليل بعض الأمراض الوراثية "، بالإضافة إلى إجراء تحاليل فصيلة الدم، Rh، هيموجلوبين، فضلاً عن تقديم خدمات المشورة والتثقيف الصحى للمقبلين على الزواج

وأشار وكيل مديرية الصحة أن جميع نتائج الفحوصات تتسم بالخصوصية والسرية التامة بين مقدم الخدمة وطالب المشورة، بهدف المساعدة فى اتخاذ القرارات الخاصة بصحته.