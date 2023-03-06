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غرق مركب "فلوكة" فى النيل بأسوان والدفع بفرق إنقاذ نهرى

الإثنين، 06 مارس 2023 07:19 م
غرق مركب "فلوكة" فى النيل بأسوان والدفع بفرق إنقاذ نهرى غرق مركب - أرشيفية
أسوان - عبد الله صلاح السبيع

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شهدت محافظة أسوان، مساء اليوم، الاثنين، حادث غرق مركب "فلوكة" فى نهر النيل، ودفعت الأجهزة الأمنية بقوات إنقاذ نهرى لكشف ملابسات الواقعة وبيان وجود حالات غرق من عدمه فى الواقعة.
 
تلقى مدير أمن أسوان، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث غرق مركب شراعى "فلوكة" فى نهر النيل بنطاق مدينة كلابشة وسط محافظة أسوان، ودفعت الأجهزة الأمنية بقوات إنقاذ نهرى لكشف ملابسات الواقعة وبيان وجود حالات غرق من عدمه فى الواقعة.
 
كما دفع مرفق إسعاف أسوان، تحت إشراف الدكتور محمد الدخيلى، مدير المرفق، ب3 سيارات إسعاف لأقرب نقطة من موقع الحادث استعدادا لنقل أى حالات مصابة أو وفيات إلى مدينة كوم أمبو، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
 
 
 

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