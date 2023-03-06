محافظ أسوان يفتتح المعرض الختامى للأنشطة ويصرف 100 ألف جنيه مكافأة

أسوان - عبد الله صلاح السبيع

افتتح اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان ، المعرض الختامى للأنشطة الثقافية والفنية والرياضية للعام الدراسى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، وذلك بمدرسة أحمد طه حسين الثانوية، وحرص محافظ أسوان، على تكريم الطلاب المتفوقين والقائمين على تنظيم المعرض.

وخلال تفقده لأقسام المعرض، قرر اللواء أشرف عطية، صرف مكافأة وحوافز تشجيعية 100 ألف جنيه للقائمين على تنظيم المعرض ، كما قدم المحافظ الشكر والتقدير للأكاديمية العربية لدورها الفعال فى دعم وتنظيم قاعة "رواق الخير" لتوفير الأحذية والملابس الجاهزة "ملابس عيد الفطر" بقيمة 50 ألف جنيه لعدد 100 من التلاميذ والطلاب بمختلف المراحل التعليمية وذلك للمساهمة فى دعم ومساندة الأسر الأكثر إحتياجاً بقرى ونجوع "حياة كريمة".

وأشاد اللواء أشرف عطية، بمستوى المنتجات التى تعبر عن قيم الوطنية والولاء والإنتماء والأفكار المبدعة والرؤى خارج الصندوق المقدمه من جميع الطلاب المشاركين بالمعرض ، مشيراً إلى ضرورة تقديم كافة أوجه المتابعة والرعاية المطلوبة لإستثمار إمكانيات وطاقات الطلاب وتوجيهها للطريق السليم من أجل ضمان التنشئة السليمة لهم وخلق شخصية قيادية قادرة على الإبتكار والإبداع وخدمة وتنمية مجتمعها المحيط بالشكل المطلوب.

ومن جانبه، أكد عبد الكريم لطفى، أن المعرض الختامى يشارك فيه عدد 240 من المعلمين والطلاب والتلاميذ بمختلف الإدارات التعليمية، مضيفا أن المعرض يضم أحد عشر نشاطاً بأقسامها ومجالاتها المختلفة والمتنوعة بين التربية الفنية والمدرسة المنتجه والتربية الزراعية والمجال الصناعي والإقتصاد المنزلي والدراسات الإجتماعية والصحافة المدرسية والتربية الرياضية والكشافة، بالإضافة إلى العروض الرياضية والموسيقية والفنية والإستعراضية المتنوعة.