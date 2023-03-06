ضبط 7 أطنان ثنر منتهى الصلاحية و5 أطنان ملح مجهول المصدر قبل بيعها في الغربية

الغربية مصطفى عادل

شنت مديرية التموين بالغربية برئاسة المهندس محمد ابو هاشم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية حملة تموينية ضمت ناصر مصطفى العفيفى و محمود حسن برغوث والسيد أحمد الحوالة، مفتشى إدارة الرقابة بالاشتراك مع الإدارة العامة للتجارة الداخلية لتفقد الحالة التموينية بمدينة طنطا ومركز بسيون أسفرت الحملة عن ضبط مصنع بئر السلم وغير مرخص يقوم بتصنيع وتعبئة (الثنر) غير صالحة ومنتهية الصلاحية بكمية وقدرها( 7000) لتر ثنر منتهى الصلاحية وغير صالح للاستخدام.

كما تم ضبط مطحنه وتعبئة ملح طعام بدون ترخيص والتحفظ على كمية وقدرها( خمسه طن) شكائر ملح مجهولة المصدر.

كما تم رصد احد متعهدى نقل دقيق بلدى مدعم بدائرة مركز بسيون وتتبعه أثناء دخوله مخابز بلديه وتم إجراء الجرد والمحاسبة الفعلية على الارصدة المشحونة بفواتير الشحن وارصدة المخابز البلدية واسفر الجرد عن ضبط عدد ( 5) خمسه شكائر دقيق بلدى مدعم استخراج 87,5 %زنه 50 كجم للشكاره تجميع داخل مخبزين وتم التحفظ على الشكائر.

وضبط ( 109)مائه وتسعه بطاقة تموينيه بداخل مخبز بلدى بغرض الاستيلاء على أموال الدعم وتم تقدير غرامة مالية وقدرها(22000) اثنان وعشرون الف جنيه إجمالى.

غرامات تطالب بها المخابز البلدية لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية.

وتحرير عدد( 40 ) أربعون محضر عدم إعلان عن الأسعار لمحال بقالة جملة وقطاعى مواد غذائية.

كما تم ضبط عدد( 4000) أربعة آلاف رغيف خبز بلدى تجميع قبل إعادة بيعها فى السوق السوداء وتحرير عدد (25) خمسة وعشرون محضر نقص وزن للمخابزالبلديه مابين الشريحه الأولى والثانية بدائرة المحافظه أثناء قيام الحمله بعملها تأمينا لوصول الدعم لمستحقية.

تم تحرير محاضر جنح بالمخالفات والتحفظ على المضبوطات اخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.