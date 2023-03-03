ضبط ما يقرب من 25 ألف عبوة منظفات مقلدة داخل مصنع غير مرخص فى الغربية

الغربية مصطفى عادل

شنت مديرية التموين بالغربية برئاسة المهندس محمد ابو هاشم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، حملة تموينية مكبرة لتشديد الرقابة علي المصانع غير المرخصة.

كانت معلومات قد وردت لوكيل وزارة التموين بالغربية عن وجود احد مصانع المنظفات الكيماوية الغير مرخصة والتي تقوم بتقليد العلامات التجارية لمنتجات و ماركات معروفة بمركز بسيون.

تم وضع خطة عمل وتشكيل حمله للمرور بدائرة بسيون برئاسة المهندسمحمد ابوهاشم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية وعضوية محمد الخولي مدير الرقابة التموينية وناصر العفيفى ومحمد فضل ومحمود برغوث مفتشى إدارة الرقابة التموينية بالمديرية واحمد فاروق ومحمد فوزي وتامر الاشعل مفتشي ادارة الرقابه التجارية بالمديرية.

أسفرت الحملة عن ضبط مصنع غير مرخص لتصنيع وتعبئة المنظفات الكيماوية بانواع مختلفة و يقوم بتقليد العلامات التجارية لمنتجات خاصة بشركات معروفة مستخدمين سيارة شخصية للتموية ملحقة بعدد اثنين سيارة حكومية عثر بداخل المصنع 24852 عبوة منظفات مختلفة الانواع مقلدة وغير معروف مصدر المواد الخام الداخلة في تصنيع تلك المنتجات و ملصق عليها علامات تجارية خاصة بشركات اخري .

تم التحفظ علي تلك المضبوطات، وتحرير محضر جنحة بالمخالفة، وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.