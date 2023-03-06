شرب القهوة يقلل من خطر الإصابة بمرض الكبد.. اعرف التفاصيل

كتبت رانيا عامر

يلعب الكبد دورا في عملية التمثيل الغذائي يعد الكبد عضوا أساسيا بالجسم يعمل بالوظائف المعقدة الضرورية للحفاظ على الصحة العامة، ومن فوائد عضو الكبد بالجسم إزالة السموم من الدم ،وقد يتسبب تراكم الدهون في الكبد في حدوث أضرار داخلية. وذلك وفقا لما نشره موقع إكسبريس.

وكشفت احدي الدراسات ان تراكم الدهون في الكبد تودي الي الإصابة بمرض الكبد الدهني مما يودي الي تقليل وظائفه.

اعراض الإصابة بمرض الكبد :

- ألم خفيف يمين البطن

- التعب الشديد

- فقدان الوزن غير المبرر

- الضعف

وفي ذات السياق اكد الباحثون أن "استهلاك القهوة مفيد للصحة بشكل عام، وصحة الكبد بشكل خاص،و يرتبط استهلاك القهوة بتحسين إنزيمات الكبد (ALT وAST وGGTP)، خاصة في الأفراد المعرضين لخطر الإصابة بأمراض الكبد.ويبدو أن المشاركين الذين أصيبوا بمرض كبدي سابق استفادوا من استهلاك القهوة.

واظهرت نتائج الدراسة ان المشاركون الذين تناولوا أكثر من كوبين من القهوة يوميا أقل عرضة للإصابة بتليف وتشمع الكبد.

وحذر صندوق الكبد البريطاني: "على الرغم من أن شرب القهوة قد يحميك من الإصابة بأمراض الكبد، إلا أن هناك عوامل أخرى أساسية".وما تزال صحة الكبد الجيدة تتوقف على نظام غذائي جيد، وشرب الكثير من الماء، وممارسة التمارين الرياضية بانتظام، والحفاظ على وزن صحي".

كما اكد الباحثون أن استهلاك القهوة المعتدل المنتظم يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض الكبد.ويُعرَف الاستهلاك المعتدل للقهوة عادة بثلاثة إلى خمسة فناجين يوميا، بناء على مراجعة هيئة سلامة الأغذية الأوروبية لسلامة الكافيين.