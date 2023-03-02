أفضل 5 مشروبات للتخلص من دهون البطن وإبطاء الشيخوخة منها الشاى

كتبت ميرفت رشاد

يلعب نظامك الغذائي دورًا رئيسيًا في عدد التجاعيد التي تظهر عليك وفي المكان الذي يخزن فيه جسمك الدهون، وفقًا لدراسة نُشرت في Nutrients ، فإن بعض الحلويات والوجبات الخفيفة السكرية التي يتم قليها أو خبزها أو شويها لديها القدرة على التقدم في السن بشكل كبير وإتلاف بشرتك ، فإن الاستمتاع بالأطعمة التي تحبها أمر مهم، يمكنك تعويض بعض الأضرار من خلال معرفة المشروبات الرئيسية التي يمكن أن تساعد في حرق دهون البطن وإبطاء الشيخوخة المرئية، وفقا لما نشره موقع "eatthis".

1-مياه الكلوروفيل

المكون النشط لهذا المشروب يحتوي على ما يلزم لحرق دهون البطن مع إبقائك شابًا. "ماء الكلوروفيل هو وسيلة سهلة للتخلص من السموم ، وتعزيز صحة الجلد ، وتزويد الجسم بكميات كبيرة من مضادات الأكسدة ، الموجودة في الكلوروفيل تعمل في الجسم لإزالة وتقليل السموم وتلف الجذور الحرة وبالتالي تقلل ترهل الجلد والتجاعيد.

2 - ماء

من أكثر المشروبات فعالية التي تحرق الدهون وتحافظ على شباب بشرتك ، يوفر الماء الترطيب ، والذي يمكن أن يساعد في دعم التمثيل الغذائي الصحي ونمط الحياة الصحي، يمكن أن يساعد الحفاظ على نمط حياة صحي في إدارة الوزن / الحفاظ عليه وقد يساعد في إبطاء تأثيرات معينة للشيخوخة مثل الضعف الإدراكي وتقليل سلامة الجلد.

3- قهوة سوداء

القهوة السوداء مشروب خالي من السعرات الحرارية ويحتوي على الكثير من مضادات الأكسدة المضادة للالتهابات وهو مرطب، كلاهما يساعد في كل من حرق الدهون (عن طريق تنشيط التمثيل الغذائي - كما يفعل الكافيين) ، ومكافحة الشيخوخة عن طريق الحفاظ على الجلد ممتلئ الجسم وترطيبه، وجدت دراسة كبيرة أجريت على اليابانيين البالغين ، والتي نُشرت في Nutrients ، أن الاستهلاك اليومي للقهوة مرتبط بانخفاض معدل الإصابة بالدهون في منطقة البطن.

4- شاي أخضر

أكدت دراسة نشرت في مجلة أبحاث البيئة والصحة العامة الأمريكية، وجود صلة بين ارتفاع استهلاك الشاي الأخضر وانخفاض فرص الإصابة بالسمنة في منطقة البطن، وخلصت دراسة أخرى ، نُشرت في مجلة Journal of Functional Foods ، إلى أن المشاركين الذين شربوا الشاي الأخضر لمدة اثني عشر أسبوعًا كانت لديهم دهون حشوية أقل من أولئك الذين لم يفعلوا ذلك في نهاية الدراسة، ويحتوى الشاي الأخضر على مادة البوليفينول قد يكون لها تأثيرات مضادة للشيخوخة على الجلد.

5- شاي أسود

الشاي الأسود مشروب رائع لحرق دهون البطن وإبطاء الشيخوخة ، أن هذا المشروب يحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد على منع الالتهابات ومحاربة التجاعيد وحتى يمكن أن تساعدك على إنقاص الوزن ، يحتوي الشاي الأسود على مادة البوليفينول المعروفة بمساعدتك في إدارة الوزن وتقليل خطر الإصابة بالسمنة.