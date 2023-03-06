زراعة 750 شجرة مثمرة بشوارع رأس البر فى دمياط ضمن "100 مليون شجرة".. صور

دمياط معتز الشربينى

واصلت الوحدة المحلية برأس البر، أعمال المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة"، وذلك في إطار البروتوكول المبرم بين وزارتى التنمية المحلية والإنتاج الحربى، وقام فريق عمل الوحدة المحلية في راس البر بمحافظة دمياط والمسئول عن تنفيذ أعمال المبادرة وزراعة الأشجار بشوارع المدينة بالاشتراك بين قسم الحدائق وإدارة البيئة وقطاع النظافة بالوحدة بزراعة عدد 500 شجرة كينو كربس باليوم الرابع بشارع الأربعين، و100 شجرة برتقال و100شجرة زيتون و50 شجرة رمان بشارع 109 باليوم الخامس من بدء أعمال المبادرة .

يأتي ذلك في إطار المبادرة، وما تستهدفه للتوسع فى المساحات الخضراء وتحسين جودة الهواء والحد من مخاطر الاحتباس الحرارى والتغيرات المناخية، وبما يعكس جهود الدولة المصرية للتعامل مع قضية تغير المناخ والحفاظ على البيئة ورفع الوعى البيئى لدى جميع فئات المجتمع ، وفى إطار حرص الوحدة الدائم للمشاركة في كافة المبادرات خاصةً التي تستهدف تعزيز المساحات الخضراء وتحسين البيئة وجودة حياة المواطنين .

وذلك تحت اشراف الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، وبرئاسة المحاسب وليد الشهاوي وإشراف نواب المدينة .