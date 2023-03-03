شواطئ رأس البر تستقبل روادها فى العطلة الأسبوعية بعد تحسن حالة الطقس

شهدت شواطئ مدينة رأس البر اقبالا من روادها فى أول جمعة من شهر مارس للاستمتاع بتحسن حالة الطقس مع ارتفاع درجات الحرارة وانكسار موجة البرد، وظهرت الشمس مشرقة والسماء صافية.

وحرص عدد من العائلات علي التردد على الشواطئ بعد صلاة الحمعة اليوم لقضاء أوقات سعيدة وممتعة، وفتحت أغلب الكافتيريات أبوابها لاستقبال روادها وتناول وجبات الغذاء علي الشاطئ.

وكانت مدينة رأس البر بمحافظة دمياط قد شهدت أعمال تطوير وتجميل مستمرة، بهدف الحفاظ على الشكل الحضارى للمصيف وتعزيز موارده الاقتصادية، ووضعها على خريطة أكبر المصايف، ويجرى حاليًا تنفيذ أعمال تطوير في كافة القطاعات تمهيداً لاستقبال شهر رمضان الكريم وأعياد الربيع لتوفير كافة الخدمات لمحبي المصيف.

كما تشهد تنفيذ مشروع تطوير ممشى اللسان بمدينة رأس البر، ويشمل رفع كفاءته وتجميله واكتساب مساحات جديدة لتصبح مساحة الممشى 13 ألف م2، بدلاً من 3200 م2، مع إدراج منطقة تجارية بالمشروع تعمل على جذب الموارد للمحافظة.