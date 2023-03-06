جمعية المحاربين القدماء تعقد مؤتمرا صحفيا بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد

كتب زكى القاضى

تزامناً مع بدء احتفالات مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم، والذى يوافق التاسع من مارس كل عام، نظمت جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب مؤتمراً صحفياً للاحتفال بهذه المناسبة الوطنية، تم من خلاله الإعلان عن أنشطة وفعاليات الإحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم لهذا العام .

وأكد اللواء أشرف أحمد شريف مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب أن احتفال القوات المسلحة بهذا اليوم الذى يوافق ذكرى استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض، يعكس مدى تلاحم القائد مع جنوده فى الصفوف الأمامية، وأن ذلك الاحتفال يأتى تأكيداً على وفاء القوات المسلحة لشهدائها الأبرار الذين ضحوا بالغالى والنفيس لتبقى راية الوطن عالية خفاقة .

مؤكداً أن القيادة العامة للقوات المسلحة حرصت على تقديم كافة سبل الدعم لتحقيق أرقى أوجه الرعاية الصحية والرياضية والإجتماعية لأبنائها من أسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية تقديراً لما قدموه من تضحيات سطروا بها أسمائهم بأحرف من نور فى سجلات حب الوطن .