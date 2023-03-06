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تايمز: بوريس جونسون وضع اسم والده فى قائمة التكريم للحصول على لقب "فارس"

الإثنين، 06 مارس 2023 11:35 ص
تايمز: بوريس جونسون وضع اسم والده فى قائمة التكريم للحصول على لقب "فارس" بوريس جونسون ووالده
كتبت رباب فتحى

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قالت صحيفة "التايمز" البريطانية إن رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، بوريس جونسون وضع والده ستانلي جونسون في قائمة التكريم  للحصول على مرتبة الفروسية والحصول على لقب "فارس".

ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم بوريس جونسون، الذي ترك منصبه في سبتمبر الماضي قوله " نحن لا نعلق على التكريم".

وقالت الصحيفة إن قائمة ترشيحات رئيس الوزراء السابق  تضمنت ما يصل إلى 100 اسم وكانت "أطول بكثير" من قائمة سلفيه تيريزا ماي وديفيد كاميرون. وتخضع القائمة حاليًا لفحص مكتب مجلس الوزراء.

وأوضحت "التايمز" أن أي تكريم لستانلي جونسون سيثير أسئلة لزعيم حزب المحافظين السابق. وسبق له أن واجه اتهامات بالمحاباة في عام 2020 ، بعد أن رشح شقيقه ، جو جونسون ، لمنصب النبلاء.

وفي عام 2021 ، اتهمت علنًا النائبة البارزة في حزب المحافظين كارولين نوكس وصحفي آخر ستانلي جونسون ، عضو البرلمان الأوروبي السابق ، بالتأثير عليهم في مؤتمرات حزب المحافظين.

واتهمته نوكس ، رئيسة لجنة المرأة والمساواة في مجلس العموم ، بالتعامل معها بشكل غير لائق والإدلاء بتعليق بذيء في مؤتمر حزب المحافظين في عام 2003.

ونفى ستانلي جونسون هذه الواقعة ، قائلاً إنه "لا يتذكر كارولين نوكس على الإطلاق".

ويواجه، من ناحية أخرى، بوريس جونسون، معركة من أجل مستقبله السياسى في البرلمان بعد أن وجدت لجنة مشتركة بين الأحزاب أن هناك أدلة مهمة على أنه ضلل النواب بشأن حفلات داونينج ستريت وقت إغلاق كورونا، وأنه ومساعدوه كانوا يعلمون بشكل شبه مؤكد في ذلك الوقت أنهم كانوا يخالفون القواعد.

وقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن التقرير يتضمن شاهدًا واحدًا يقول إن رئيس الوزراء آنذاك سخر أمام تجمع مزدحم فى داونينج ستريت – مجلس الوزراء - في نوفمبر 2020 ، عندما كانت قيود الوباء الصارمة سارية المفعول ، أن "هذا ربما يكون التجمع الأكثر تباعد اجتماعيا في المملكة المتحدة في الوقت الحالي".

 

 


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