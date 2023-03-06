بدء التشغيل التجريبى لمصنع تدوير المخلفات الصلبة بالمحلة

شهد اللواء عمرو فكرى رئيس مركز ومدينة المحلة، التشغيل التجريبى لمصنع تدوير المخلفات الصلبة بمركز المحلة، بمشاركة المهندس سامي حاتم نائب رئيس المدينة والمهندسة رانيا رفعت مديرة الإدارة الهندسية برئاسة مركز ومدينة المحلة، وتم تشغيل 150 طن قمامة بالخط الكورى الجديد تمهيدا للقيام بأعمال التشغيل التجريبى للخطوط الجديدة بحضور مسئولى وزارة التنمية المحلية والبيئة والإنتاج الحربى والبرنامج القومى للمخلفات الصلبة.

كما تفقد مسئولى اللجنة، المبانى الإدارية والورشة الميكانيكية الجديدة وغرفة طلمبات الحريق والأمن والميزان والمولد الكهربائى ومظلات المعدات واستقبال القمامة والخط الكورى والغربال الناعم.

"اليوم السابع" أجرى جولة ميدانية داخل المصنع للتعرف على مراحل التشغيل عقب أعمال التطوير واضافة الخط الكوري الجديد.

وكشف المهندس طارق عاشور مدير مصنع تدوير المخلفات عن أعمال التطوير التي يشهدها المصنع حيث قال أن حجم المتولد اليومي من مدينة المحلة وقرى المركز يصل لـ600 طن/ يوم، مشيرا ان المصنع كان مقاما على مساحة 4 افدنة وتم شراء مساحة 5 افدنة اخرى واقيم عليها خطين للفرز وخط تابع للبرنامج الوطني لتدوير المخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة وملحق معه غربال ناعم عام 2016 .

وأضاف "عاشور" أن المصنع دخل في أعمال التطوير والتجديد بعد فترة التعثر التي واجهها وتراكم آلاف الاطنان من المخلفات به بلغت أكثر من 380 ألف طن بعد تراكمها لشهور ونقلها للمدفن الصحي بالسادات خلال فترة زمنية وجيزة.

وأشار إلى أن المصنع شهد اضافة خط تدوير كوري وقام بالاشراف على تركيبه الجانب الكوري ويعد من الخطوط القليلة الموجودة في المحافظات ومدينة المحلة ضمن المدن التي اضيف بها هذا الخط ، مبينا أن هذا الخط يعمل بطاقة 30 طن/ساعة بالاضافة للخطوط الحالية والتي تم تجديدها وصيانتها بطاقة 45طن/ ساعة.

وأوضح أن المصنع سيعمل على مدار اليوم وهو ما سياعد في التخلص من القمامة والناتج اليومي بالمحلة

ولفت إلى أنه تم شراء قطعة أرض خلف المصنع لتكون نقطة وسيطة لاستقبال المتولد اليومي من المخلفات، والتي تستقبل المخلفات الناتجة عن المدينة قبل الدخول للمصنع للتدوير.