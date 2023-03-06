السيطرة على حريق نشب بإطارات كاوتش أتوبيس فى شارع البحر بطنطا

الغربية محمد طارق

نجحت قوات الحماية المدنية بمحافظة الغربية، فى السيطرة على حريق نشب بإطارات أتوبيس نقل عام، أثناء سيره بطريق شارع البحر بطنطا، وتم إخلاء الأتوبيس من الركاب دون وقوع إصابات.

وكانت الأجهزة الأمنية فى محافظة الغربية، رصدت إخطار بنشوب حريق فى إطارات بأحد الاتوبيسات أثناء سيره بنطاق دائرة قسم أول طنطا، وتم الدفع بقوات الحماية المدنية والسيطرة على الحريق واخلاءه دون وقوع إصابات

وكان طريق قرية منشأة الكردى مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، شهد نشوب حريق فى سيارة ملاكى بعد انحراف مسارها ونزولها الأراضى الزراعية وتم السيطرة على النيران دون وقوع اصابات، وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة بنشوب حريق فى سيارة ملاكى على طريق قرية منشأة الكردى مركز كفر الزيات.

انتقلت قوة أمنية وسيارة إطفاء لمكان البلاغ وتبين انحراف سيارة ملاكى عن مسارها ونزولها للأراضى الزراعية ونشوب حريق بها بعد حدوث ماس كهربائى، وتم إخماد الحريق ولم يسفر الحادث عن وقوع إصابات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.