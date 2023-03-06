اليوم السابع
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الاحتلال الإسرائيلى يقتحم مخيم "عقبة جبر" ويصيب 4 شبان بالرصاص الحى

الإثنين، 06 مارس 2023 09:54 ص
الاحتلال الإسرائيلى يقتحم مخيم "عقبة جبر" ويصيب 4 شبان بالرصاص الحى قوات الاحتلال ـ صورة أرشيفية
رام الله (أ ش أ)

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أصيب 4 شبان فلسطينيين بالرصاص الحى اليوم الاثنين، وجرى اعتقال آخر، عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلى مخيم "عقبة جبر" جنوب أريحا، شرق الضفة الغربية.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أسفرت عن إصابة أربعة شبان بالرصاص الحي، وجرى تحويلهم إلى مستشفى أريحا الحكومي، حيث وصفت حالتهم بالمستقرة.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال صورت منزل الأسير ماهر شلون (44 عاما)، وأخذت قياساته، تمهيدا لهدمه.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت الأسير شلون خلال اقتحام المخيم، الأربعاء الماضي، الذي أسفر عن استشهاد الشاب محمود جمال حسن حمدان (22 عاما) من المخيم، متأثرا بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال.

وفى وقت سابق، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى اليوم الاثنين، 10 مواطنين فلسطينيين، بينهم طفل، من أنحاء متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية "إنه جرى اعتقال أربعة، من ضمنهم طفل، فى محافظة "الخليل" الجنوبية، فيما جرى اعتقال شاب من بلدة "عناتا" شمال شرق القدس بوسط الضفة الغربية".

وأضافت المصادر أنه جرى اعتقال شابين من محافظة "بيت لحم" الواقعة إلى الجنوب من القدس، فيما جرى اعتقال، ثلاثة من محافظة "نابلس" الشمالية، إضافة إلى آخرين في المحافظة ذاتها جرى اعتقالهم لفترة قبل أن يتم الإفراج عنهم في وقت لاحق.

 


قوات الاحتلال

مخيم عقبة جبر

عقبة جبر

الضفه الغربيه

اقتحام مخيم عقبة جبر



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