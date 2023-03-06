إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم بالفيوم

الفيوم رباب الجالي

أصيب 4 أشخاص في حادث تصادم وقع بين دراجتين بخاريتين بميدان المسلة بمدينة الفيوم، وتم نقل المصابين إلي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كان ميدان المسلة بمدينة الفيوم، شهد وقوع حادث تصاد بين دراجتين بخاريتين، وعلي الفور انتقلت قوة الشرطة، وسيارات الإسعاف إلي مكان الحادث، وتبين إصابة 4 أشخاص، وتم نقل المصابين إلي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق .

وكان طريق "القاهرة/ الفيوم" الصحراوي شهد وقوع حادث انقلاب تروسيكل بعد قرية الكعاي باتجاه القاهرة، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف لمكان الحادث، وتبين إصابة 6 مواطنين، وتم نقل المصابين إلي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعةـ، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وكانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا، بوقوع حادث إنفجار إسطوانة بوتاجاز، بمنزل بقرية منشأة طنطاوي، بمركز سنورس، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلي مكان الحادث، وتيين إصابة مواطنين، وتم نقل المصابين إلي مستشفي سنورس المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وكان الطريق السياحي لبحيرة قارون، شهد وقوع حادث تصادم، بين سيارة ملاكي، وأخري أجرة، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث، وتبين إصابة 10 مواطنين، وتم نقل المصابين إلي مستشفي إبشواي المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.