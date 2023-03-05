وزير الأوقاف يعتمد قرارات بتجديد تكليف عدد من القيادات

كتب لؤى على

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الأحد، قرارًا بتجديد تكليف سلوى عبد الغني عبد الباقي بتسيير أعمال وظيفة مدير عام الإدارة العامة لعمليات الموارد البشرية.

كما اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الأحد، قرارًا وزاريًّا بتجديد تكليف الشيخ ماجد راضي فرج شويته بتسيير أعمال وظيفة مدير مديرية أوقاف السويس.

وكان قد وجه وزير الأوقاف خلال اجتماع بقيادات الاوقاف ببدء المرحلة الثانية من حملة النظافة والتعقيم الواسعة استعدادًا للشهر الفضيل والتي ستنطلق اعتبارًا من يوم الثلاثاء القادم 7/ 3/ 2023م الموافق 15 من شهر شعبان وتستمر حتى نهاية شهر شعبان، مشددًا على حضور جميع العاملين بالمساجد من أئمة وعمال واجتهادهم في الاستعداد لاستقبال الشهر الفضيل، فخدمة بيوت الله (عز وجل) شرف لنا، ونعمل على تهيئتها على أفضل وجه للشهر الكريم.

وشدد وزير الأوقاف أن الأمانة عظيمة وليس هناك عذر لمتأخر، وعلينا أن نكثف أعلى درجات التكثيف في الحملات والأنشطة الدعوية، محذرًا جميع الأئمة والخطباء من الخروج عن موضوع الخطبة أو التعرض لأي شخص أو جهة أو مؤسسة، مؤكدًا أن الوزارة ستتخذ إجراءات حاسمة تجاه أي مخالف بما في ذلك وقفه عن الخطابة و صعود المنبر وأي عمل دعوي، فضلا عن المساءلة الإدارية أو التأديبية واتخاذ الإجراءات القانونية التي قد تنتهي بإنهاء خدمته، كما وجه بضبط جميع شئون المساجد.