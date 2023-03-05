اليوم السابع
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الرئيس ينيب محافظ القاهرة لحضور احتفال الأوقاف بليلة النصف من شعبان

الأحد، 05 مارس 2023 01:28 م
الرئيس ينيب محافظ القاهرة لحضور احتفال الأوقاف بليلة النصف من شعبان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب لؤى على

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هنأ وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري كله، والأمة العربية والإسلامية والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، بمناسبة ليلة النصف من شعبان، وذكرى تحويل القبلة الذي جاء استجابة لسيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وإكرامًا له ولأمته.
 
وتوجه وزير الأوقاف وجميع قيادات الوزارة وأئمتها والعاملون بها بالشكر للرئيس، على إنابة اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة في حضور احتفال الوزارة بهذه الذكرى المباركة.
 
هذا وتحتفل وزارة الأوقاف بهذه المناسبة وتلك الذكرى في جميع المساجد الكبرى على مستوى الجمهورية غدًا الاثنين 6/3/2023م عقب صلاة المغرب مباشرة بإذن الله تعالى.
 
 
 

ليلة النصف من شعبان

شهر شعبان

وزارة الاوقاف

وزير الاوقاف



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