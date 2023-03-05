الرئيس ينيب محافظ القاهرة لحضور احتفال الأوقاف بليلة النصف من شعبان

كتب لؤى على

هنأ وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري كله، والأمة العربية والإسلامية والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، بمناسبة ليلة النصف من شعبان ، وذكرى تحويل القبلة الذي جاء استجابة لسيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وإكرامًا له ولأمته.

وتوجه وزير الأوقاف وجميع قيادات الوزارة وأئمتها والعاملون بها بالشكر للرئيس، على إنابة اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة في حضور احتفال الوزارة بهذه الذكرى المباركة.