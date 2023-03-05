مصرع طفلة فى حادث سيارة بالشرقية

لقيت طفلة مصرعها، متأثرة بإصابتها إثر تعرضها لحادث تصادم سيارة أثناء عبورها الطريق نطاق مدينة الصالحية الجديدة محافظة الشرقية.

تلقت الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد ورود إشارة مستشفى الصالحية الجديدة، بوصول " نجار م ر" 12 عاما مقيمة الصالحية الجديدة، جثة هامدة.

وتبين من التحريات الأولية حدوث اصابتها التى اودت بحياتها إثر تعرضها لحادث تصادم سيارة بطريق شغفورة، تم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وصرحت بالدفن.

يذكر أن شاب قد لقى مصرعه متأثرا بإصابته إثر اثر سقوطه من الطابق الثالث أثناء تركيب لمبة اضاءة أمام منزله بنطاق مركز ههيا محافظة الشرقية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا من مركز شرطة ههيا، يفيد بورود إشارة مستشفى ههيا المركزى، بوصول أحمدع، 30 عاما مقيم بقرية تابعة لمركز ههيا وتم التحفظ على الجثمان تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من التحريات الأولية والتحقيقات أثناء قيام الشاب بتركيب لمبة إنارة أمام منزله سقط من الطابق الثالث أرضا ولفظ انفاسه الاخيرة، متأثرا بإصابته بنزيف بالرئة وكسور متعددة بالضلوع تم تحرير محضر بالواقعة واحالته إلى النيابة العامة التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وصرحت بالدفن لعدم وجود شبهة جنائية فى الوفاة، وأمرت بتسليم الجثمان لذويه لدفنه.