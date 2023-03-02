مصرع شخص وبتر قدم آخر في حادثى قطار بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

لقي شخص مصرعه، أسفل عجلات القطار بنطاق قرية بردين بمحافظة الشرقية، وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى الأحرار بوصول خالد ا ح، 50 عاما مقيم بردين، جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثمان بثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابته التى أودت بحياته إثر اصطدام القطار به بمحطة بردين نطاق مركز الزقازيق، تم تحرير محضر بالواقعة، واحالته للنيابة العامة التي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وصرحت بالدفن وتسليم الجثمان لذويه.

وفي سياق متصل أصيب محمد ع س، 30 عاما منشأة ابوعمر، ببتر كامل بالساق اليمنى، إثر حادث اصطدام القطار به بنطاق محطة فاقوس، وتم نقله إلى مستشفى فاقوس المركزى لإجراء الإسعافات الأولية له، وتقديم العلاج اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة وأحالته للنيابة العامة.