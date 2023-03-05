مراهقة تزعم علاجها آلاف المرضى بـ"اللمس" فى بوركينا فاسو.. اعرف القصة

كتب محمد جمال

حشود غفيرة تنتظر دورها لعرضها على مراهقة تزعم علاجها آلاف المرضى بـ"اللمس" فى بوركينا فاسو، هكذا حال آلاف المرضى فى إحدى القرى جنوب بوركينا فاسو، حيث يصطف آلاف المرضى اليائسين على باب إحدى المجامع الروحية، لطلب المساعدة من فتاة تبلغ من العمر 20 عاما وتدعى أداجا، بحسب شبكة العربية.



أداجا

اشتهرت أداجا بالعلاج عن طريق اللمس فقط، وزادت شهرتها بعد علاجها لطفل لا يمشى 3 سنوات، وأكدت أداجا لوالدها أنها ليست مجنونة وأنها ستتمكن من علاج الطفل لكى يمشى خلال 12 يوما فقط .

وأكدت أداجا أنها أعطت الطفل دواء وفى اليوم الحادى عشر تمكن من النهوض والمشى فى اليوم الثانى عشر.



أداجا

وأثناء جلسة العلاج تكون أداجا حافية القدمين، وتسير حافية القدمين على أجساد المرضى المقيدين ببعضهم البعض فى لحاف أبيض وذلك من أجل طرد الأرواح الشريرة وسوء الحظ، ويقوم عددا من الحراس بحراسة أداجا أثناء عملها.

يقول بعض الخبراء بحسب شبكة العربية، إنه لا يوجد سوى الطب التقليدى لعلاج الأمراض النفسية فى هذا البلد الذى يعد من أفقر البلاد حول العالم.



أداجا



أداجا تعالج المرضى



أداجا وسط الحشود

وبحسب دراسة فى المجلة الطبية "Encephale" فإن 41% من سكان بوركينا فاسو يمكن وصفهم بأنهم يعانون من اضطرابات عقلية لكنهم أقلية صغيرة.