محافظ سوهاج يستقبل القنصل العام السودانى

استقبل اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، اليوم، السفير عبد القادر عبد الله القنصل العام لجمهورية السودان، خلال زيارته لمحافظة سوهاج، والتى تتضمن زيارة لبعض الأماكن السياحية والأثرية بالمحافظة، ولقاء الطلبة السودانيين بجامعة سوهاج، وذلك بحضور أحمد سامى القاضى نائب المحافظ.

ورحب محافظ سوهاج بالقنصل السودانى على أرض المحافظة، مؤكدا على عمق العلاقات والروابط الراسخة والقوية بين الشعبين المصرى والسودانى، وخاصة أن البلدين تجمعهما عدة عوامل منها الجغرافية ونهر النيل، فضلا عن الثوابت التاريخية وروابط الجوار والأخوة بين أبناء وادى النيل.

ومن جانبه أشاد القنصل السودانى بحفاوة الاستقبال بمحافظة سوهاج، معربا عن شكره لمحافظ سوهاج، وسعادته بزيارة المحافظة والتعرف على معالمها الأثرية والتاريخية التى تتميز بها سوهاج.