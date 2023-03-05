إصابة موظفة بحالة تسمم عقب تناولها قرص حفظ الغلال بطما فى سوهاج

سوهاج - محمود مقبول

استقبل مستشفى طما المركزى بمحافظة سوهاج، موظفة تبلغ من العمر 27 سنة، مصابة بحالة إعياء شديد وألم بالبطن إثر تناولها قرص حفظ الغلال بمنزلها فى دائرة مركز طما، وتم تحويلها للمستشفى الجامعى بأسيوط للعلاج.

كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الشمال يفيد بإصابة موظفة بحالة تسمم عقب تناولها قرص لحفظ الغلال بمنزلها بدائرة مركز شرطة طما، وتم نقلها للمستشفى لتلقى العلاج اللازم.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية والعميد رئيس فرع بحث الشمال وضباط وحدة مباحث مركز شرطة طما، وصول "إيمان م ص ح" 27 سنة موظفة إلى مستشفى طما المركزي، وتقيم دائرة المركز مصابة بحالة إعياء وألم بالبطن، وتم تحويلها لمستشفي أسيوط الجامعي.

وبسؤال والدها محمد ص ح ا 53 سنة موظف يقيم بذات الناحية، أقر بأنه أثناء تواجد ابنته المذكورة بالمنزل تناولت قرصا لحفظ الغلال مما نتج عنه إصابتها، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.

كان مستشفى سوهاج الجامعى قد استقبل قبل ذلك عامل يقيم بدائرة مركز شرطة طما شمالى محافظة سوهاج مصابا بحالة إعياء شديد وألم بالبطن وذلك إثر تناوله قرص حفظ الغلال بالمنزل بدائرة المركز.

وتبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية والعميد رئيس فرع بحث الشمال وقادها ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طما وصول محمد م م 23 سنة عامل بأجر إلى المستشفي المركزي بطما ويقيم دائرة مركز طما مصاباً "حالة إعياء" وتم تحويله لمستشفي سوهاج الجامعي.

وبسؤال والدته أمال أ ع 56 سنة ربة منزل، وشقيقه محمود م م 27 سنة عامل بأجر ويقيمان دائرة المركز، أقرا بأنه أثناء تواجد المذكور بالمنزل تناول قرص حفظ الغلال مما نتج عنه إصابته، وتم تحرير محضر بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.