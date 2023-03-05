محافظ سوهاج ووزير النقل يتفقدان مسار القطار الكهربائى السريع

سوهاج عمرو خلف

تفقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج اليوم، والفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، مسار القطار الكهربائي السريع، ومواقع إنشاء محطات القطار بنطاق محافظة سوهاج بالطريق الصحراوى الغربى، يرافقهم مسئولي الهيئة العامة للطرق والكباري، والشركات المنفذة للمشروع .

شملت جولة محافظ سوهاج ووزير النقل تفقد موقع محطة سوهاج الرئيسية أمام مطار سوهاج الدولي، وكذلك موقع محطة أبيدوس بمركز البلينا، كما تفقدا أعمال إنشاء وصلة طريق البلينا / الصحراوي الغربي بطول 26 كيلومتر، وبتكلفة 200 مليون جنيه، والذي تنفذه الهيئة العامة للطرق والكباري، ضمن خطة الدولة لإنشاء طرق و شرايين جديدة للتنمية، وربط المراكز بالطرق الصحراوية للتيسير على المواطنين، وتوفير الوقت والجهد عليهم.

وأكد محافظ سوهاج على أهمية مشروع القطار الكهربائي السريع في خدمة الخطط التنموية التي تشهدها مصر، مؤكدا أن المشروع يعد نقلة نوعية كبيرة غير مسبوقة في منظومة النقل والمواصلات، مشيرا إلى أن مصر عامة ومحافظات الصعيد بشكل خاص تشهد طفرة كبيرة على مستوى الطرق والكباري، وخلق شرايين جديدة للتنمية .

ومن جانبه وجه وزير النقل خلال الجولة بتكثيف الأعمال والعمل على مدار الساعة للانتهاء من المشروع وفقا للجدول المخطط، مشيرا إلى أنه تم مراعاة أن يكون مسار القطار بالقرب من حرم الطريق الغربي وان يكون موقع المحطات قريب من الطرق والأماكن السكنية ومناطق التقاطعات مع محاور النيل، لخدمة سكان محافظات الصعيد، ايضا ان تكون جميع طرق الاقتراب للمحطات حرة وتخدم جميع اتجاهات الحركة المرورية وذلك تيسيرا على المسافرين للوصول إلى المحطات من كل الاتجاهات ومن جميع المدن والقرى القريبة.

مضيفاً أن منظومة القطار الكهربائي السريع الصديقة للبيئة ستمثل نقلة نوعية هائلة في وسائل النقل الأخضر المستدام في مصر وتغطي أنحاء الجمهورية وكما أنها بجانب كونها شرايين تنمية تخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة فإنها ستساهم في تخفيض واختصار زمن الرحلات بين المحافظات لأكثر من نصف الوقت الذي يستغرقه المواطن حاليا سواء عبر شبكة القطارات القديمة أو عبر الطرق الحالية الرابطة بين المحافظات كما تخدم نقل البضائع بين الموانئ والمحافظات مشيرا الى أن إنشاء شبكة القطار الكهربائي السريع المكونة من 3 خطوط رئيسية بإجمالي أطوال حوالي 2000 كم منها حوالى 1400 كم لخدمة صعيد مصر يتم بالتوازى مع التطوير الجارى لشبكة السكك الحديدية القائمة حاليًا بطول 10 آلاف كم.