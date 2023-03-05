محافظ القليوبية يجرى جولة بمواقف السيارات.. ويؤكد: لا زيادة فى تعريفة الركوب

القليوبية إبراهيم سالم

أكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أنه لا زيادة فى تعريفة الركوب لسيارات الأجرة والنقل الجماعى والسرفيس، بعد إعلان الزيادة الطفيفة فى أسعار البنزين فقط، دون المساس بأسعار السولار والغاز الطبيعى، موجهاً مسئولى إدارة المواقف والنقل بتكثيف الجولات الميدانية للمرور على كافة المواقف للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة المقررة للركوب من قبل المحافظة.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية، قام بها المحافظ صباح اليوم الأحد الموافق 5/3/2023، بموقف بنها العمومى وموقف كفر شكر وموقف طوخ وموقف كفر الجزار، وذلك لمتابعة انتظام سير السيارات والتزام السائقين بالتعريفة المحددة، حيث وجه المحافظ مدير المواقف بالتنسيق الكامل مع إدارة مرور القليوبية، لاستمرار المتابعة الميدانية والحملات التفتيشية، لتنظيم العمل داخل المواقف والتأٔكد من إلتزام السائقين بالتعريفة المحددة والمسارات المقررة، وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.

وشدد المحافظ، على سرعة التفاعل مع أى شكاوى للركاب من المواطنين والتعامل الفورى معها بكل حسم بالتنسيق بين إدارة المواقف بالمحافظة وإدارة مرور القليوبية للحد من أى تجاوزات لبعض السائقين، وخاصة على الخطوط التى وردت منها شكاوى عدد من الركاب.

وفى السياق نفسه، قامت مديرية التموين بحملات تفتيش على 140 محطة وقود للتأكد من توافر أرصدة كبيرة من المواد البترولية والإعلان عن الأسعار الجديدة، وطالب محافظ القليوبية المواطنين برصد أى مخالفات وإرسالها على الخط الساخن 114، بجانب خطوط الواتس آب 01119992624، وذلك بغرفة عمليات المحافظة لسرعة التدخل، واتخاذ الإجراءات الرادعة مع المخالفين.

وجاءت الجولة بحضور كل من المحاسب محمد مرعى رئيس مدينة بنها، وأحمد الوزيرى رئيس مدينة طوخ، والدكتور بكر عبد المنعم رئيس مركز ومدينة كفر شكر، ومحمد عبد الحليم مدير مشروع المواقف والسيرفيس.