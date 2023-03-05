محافظ القليوبية: رفع 1200 طن تراكمات قمامة بحملة نظافة مكبرة بشبرا الخيمة

القليوبية إبراهيم سالم

تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، موقف مسطرد 1، وموقف مسطرد 2، لمتابعة انتظام حركة المواقف والتأكد من التزام السائقين بالتعريفة المقررة، خاصة وأنه لا يوجد أي زيادة في أسعار المواصلات، وذلك في جولة مسائية امتدت لمنتصف الليل، وخلال الجولة شدد الهجان على سرعة التفاعل مع أي شكاوى للركاب من المواطنين والتعامل الفوري معها بكل حسم بالتنسيق بين إدارة المواقف بالمحافظة وإدارة مرور القليوبية للحد من أي تجاوزات لبعض السائقين.

وطالب محافظ القليوبية، المواطنين برصد أي مخالفات وإرسالها على الخط الساخن 114، بجانب خطوط الواتس آب 01119992624 ، وذلك بغرفة عمليات المحافظة لسرعة التدخل، وإتخاذ الإجراءات الرادعة مع المخالفين.

واستكمل الهجان، الجولة المسائية، بمتابعة الحملة المكبرة لرفع تراكمات القمامة بهدف رفع مستوى النظافة العامة لخلق بيئة نقية وصحية للمواطنين، حيث تابع أعمال رفع تراكمات القمامة بمنطقة أم بيومي، امتداد شارع أحمد عرابي بحي غرب شبرا الخيمة، وشارع 135 بحي شرق شبرا الخيمة، وذلك بسيارات مدن قليوب وطوخ وشبين القناطر والخانكة وحي شرق وحي غرب، باستخدام أكثر من 14 سيارة و5 لودر، لإزالة التراكمات من شوارع مدينة شبرا الخيمة، مشدداً على ضرورة متابعة تلك المنطقة لعدم تجمع أي تراكمات بها، وقد تم رفع ما يقرب من 1200 طن، ونقلهم إلي المقلب العمومى، وخلال الجوله وجه الهجان برفع مخلفات الرتش أسفل الطريق الدائري القادم من طريق شبرا بنها الحر حتي أم بيومي بحي غرب شبرا الخيمة مع إنارة أسفل الطريق الدائري.

وشدد "الهجان"، على استمرار العمل حتى الانتهاء من رفع تلك التراكمات بالكامل، ثم رفع أي تجمعات أخرى للقمامة سواء في الشوارع الرئيسية أو الفرعية.

جاءت الجولة بحضور كل من الدكتور سمير حماد نائب المحافظ، والمهندس هيثم الدسوقي رئيس مدينة شبرا الخيمة، واللواء أحمد أنور رئيس حي شرق شبرا الخيمة والعميد أحمد حمدي مدير إدارة مرافق القليوبية، والمقدم محمد النوتي مدير مرور شبرا الخيمة، ونائب رئيس حي غرب شبرا الخيمة.