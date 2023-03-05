محافظ أسيوط يناقش الموقف التنفيذى لخطة الرصف وأعمال متابعة صيانة الطرق

ناقش اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، الموقف التنفيذى لخطة الرصف وأعمال الصيانة الجارى تنفيذها بالطرق، في مختلف مدن وأحياء ومراكز المحافظة، وخاصة مشروعات الخطة الاستثمارية ومشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " وبحث سبل الاسراع فى تنفيذ الأعمال وفقًا للخطة الزمنية المحددة موجهًا بالمتابعة المستمرة لكافة الأعمال وتقديم الدعم الفنى لتطوير نظم الصيانة وذلك تنفيذًا لخطة الدولة وتوجيهات القيادة السياسية والحكومة لاستكمال مشروعات الطرق والرصف والصيانة المستمرة لها بإعتبارها شرايين التنمية ضمن خطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 وبرامج تنمية الصعيد جاء ذلك خلال لقائه المهندسة فيفى شوقى مدير مديرية الطرق والكبارى بالمحافظة.

و استعرض المحافظ، خلال اللقاء خطة المحافظة لنهو مشروعات رصف الطرق وصيانتها والتى يجرى تنفيذها عن طريق مديرية الطرق ومشروع وحدة الرصف بالمحافظة وتذليل كافة العقبات لنهو الأعمال فى توقيتاتها المحددة مؤكدًا على ضرورة استكمال الأعمال وفقًا للمواصفات الفنية للطرق مع مراعاة تطبيق أعلى معايير الجودة لتحسين شبكة الطرق وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان فى ضوء الاهتمام بالبنية التحتية لتحقيق التنمية المستدامة ولضمان وصول الخدمات للمواطن بالشكل الأمثل وتعزيز معدلات التنمية بقرى ومراكز المحافظة وفتح شرايين جديدة للتنمية وجذب الاستثمارات وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وأشار محافظ أسيوط، إلى جولاته الميدانية بالقرى والمراكز لمتابعة كافة المشروعات التى يجرى تنفيذها ومنها أعمال الرصف وصيانة الطرق ورفع كفائتها وخاصة تلك الأعمال التى تتم بالطرق العامة والداخلية لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وبخاصة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" موجهًا بضرورة التنسيق بين مسئولى مديرية الطرق ورؤساء المراكز والأحياء لبحث أوجه التعاون فى مجال صيانة الطرق وتطوير نظم الصيانة وتقديم الدعم الفنى فى مختلف المشروعات التى سيجرى تنفيذها فى قطاعات الرصف بالمحافظة مصدرًا تعليماته لمديرة مديرية الطرق بالمحافظة بالمتابعة المستمرة للأعمال التى يجرى تنفيذها ومراعاة الالتزام بالمواصفات الفنية والدقة فى التنفيذ بالتنسيق مع رؤساء المراكز والأحياء.