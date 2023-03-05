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التخطيط: 1.5 مليون نسمة يستفيدون من مشروعات "حياة كريمة "بمحافظة قنا

الأحد، 05 مارس 2023 01:00 ص
التخطيط: 1.5 مليون نسمة يستفيدون من مشروعات "حياة كريمة "بمحافظة قنا وزار ة التخطيط
كتبت أسماء أمين

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عملت الدولة المصرية خلال الخطة السنوات الماضية على تنمية محافظات الصعيد، واعطت الخطة أولويّة مُتقدّمة لتنمية شبه جزيرة سيناء ومُحافظات الصعيد في إطار برنامج تنموي مُتسق ومُتكامل، إلى جانب إيلاء دَفعة تنموية قوية للـمناطق الواعدة بالـمُحافظات لاستغلال الفُرص القائمة وتوفير مزيدٍ من فرص العمل للشباب، مضيفة أن هذه التوجّهات الثلاثة تأتي اتفاقًا ومُعطيّات استراتيجية التنمية الـمُستدامة في إطار – رؤية مصر 2030 – وترسيخًا لمبادئ حقوق الإنسان في التمتّع بحياة كريمة على أُسُس عادلة وعلى نحو مُستدام.
 
وأوضح تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن عدد المراكز المستهدفة بالمرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة في محافظة قنا 5 مراكز، وعدد القرى المستهدفة 86 قرية، ويبلغ عدد السكان المستفيدين 1.5 مليون نسمة، لافتا إلى العديد من المشروعات التنموية التي تم تنفيذها من خلال المبادرة والتي تحقق أهداف التنمية المستدامة ومنها إنشاء 39 عمارة سكنية للأسر الأولى بالرعاية، 38 وحدة اجتماعية، 19 مجمع خدمات زراعية، 33 نقطة إسعاف، 77 وحدة صحية، 2 مستشفى مركزي، إلى جانب إنشاء 939 فصل دراسي، 78 مدرسة، 10 مراكز تنمية أسرة، 9 محطات مياه شرب، 86 مشروع صرف صحي، 8 محطات معالجة، فضلا عن إنشاء 108 برج شبكات محمول توصيل شبكة الألياف الضوئية، إنشاء 7 مراكز شباب، 19 مجمع خدمات حكومية، 71 مكتب بريد، 11 نقطة شرطة، علاوة على إنشاء 86 مشروع كهرباء.
 
وعن عدد المشروعات التنموية بمحافظة قنا بلغت 277 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة قنا بخطة عام 22/2023 تبلغ 4.7 مليار جنيه.
 
 

حياة كريمة

محافظة قنا

وزاره التخطيط

محافظات الصعيد



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