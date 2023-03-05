مايا مرسى تغادر إلى نيويورك للمشاركة في فعاليات الدورة 67 للجنة "وضع المرأة"

ومن المقرر أن تلقي الدكتورة مايا مرسي كلمة جمهورية مصر العربية خلال الجلسة الافتتاحية، فضلًا عن مشاركتها ووفد مصر المرافق لها فى العديد من الجلسات والفعاليات التى سوف تقام على هامش الدورة الحالية بالأمم المتحدة.

وكان المجلس القومي للمرأة تقدم بخالص التهانى إلى السفيرة "فايزة أبو النجا" مستشارة رئيس الجمهورية لشئون الأمن القومي، ووزيرة التعاون الدولي الأسبق، وذلك لحصولها على وسام الاستحقاق المجرى من الطبقة الأولى.

وعبرت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ فخرها وسعادتها بحصول السفيرة فايزة أبو النجا على هذا الوسام الرفيع، مؤكدة أنه تكريم مستحق لشخصية مصرية عظيمة، لجهودها وتاريخها الحافل بالإنجازات الهامة، وقدمت الكثير والكثير لخدمة الوطن على مدار عقود، ومازالت تقدم، مضيفة أنها نموذج مشرف لمصر وللمرأة المصرية.