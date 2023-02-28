"القومى للمرأة" يهنئ السفيرة فايزة أبو النجا لحصولها على وسام الاستحقاق المجرى

كتب محمود راغب

تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه بخالص التهانى إلى السفيرة "فايزة أبو النجا" مستشارة رئيس الجمهورية لشئون الأمن القومي، ووزيرة التعاون الدولي الأسبق، وذلك لحصولها على وسام الاستحقاق المجرى من الطبقة الأولى.

وعبرت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ فخرها وسعادتها بحصول السفيرة فايزة أبو النجا على هذا الوسام الرفيع، مؤكدة أنه تكريم مستحق لشخصية مصرية عظيمة، لجهودها وتاريخها الحافل بالإنجازات الهامة، وقدمت الكثير والكثير لخدمة الوطن على مدار عقود، ومازالت تقدم، مضيفة أنها نموذج مشرف لمصر وللمرأة المصرية.

ومن الجدير بالذكر أن السفيرة فايزة أبو النجا تَوَلَّت منصب وزيرة الدولة للشؤون الخارجية والتعاون الدولي؛ لتصبح أول امرأة تشغل هذا المنصب في مصر، وفي العالم العربي.

وشغلت عدة مناصب في وزارة الخارجية المصرية ، بالإضافة إلى شَغْلِها مناصب عدة في كل من منظمة التجارة العالمية، ومؤتمر نزع السلاح، وغير ذلك من المنظمات الدولية، كما كانت المساعد السياسي الخاص للدكتور بطرس غالي، للأمين العام للأمم المتحدة، في الفترة ما بين عام 1992 إلى عام 1996 .

وفى عام 2004، أصبحَتْ وزيرة التعاون الدولي، وتم تكليفها بمهمة تعزيز التعاون الاقتصادي والتقني بين مصر وجميع دول العالم، وتوجيه وتنسيق المساعدات الخارجية وتعظيم فوائدها، إضافة إلى إدارة سياسة الديون الخارجية لمصر.

وتقلدت فايزة أبو النجا مهام رسمية مختلفة، وتم تعيينها عضواً في العديد من المجموعات الوزارية واللجان المعنية بصياغة السياسات الخاصة بالتخطيط الاقتصادي، وإدارة الديون الخارجية، والاستثمار، والعمالة، وتنمية الموارد البشرية ..وفي عام 2008، كانت عضواً في المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا. واختيرت أيضاً كعضو في مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية، كما ترأست لجنة (أصدقاء سيوة) لحماية وحفظ واحات مصر.