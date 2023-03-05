لا تتسرعوا فى تخفيف الملابس.. "الأرصاد" تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة

كتب محمد شرقاوى

كشفت الدكتور إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم سيكون آخر العاصفة الترابية التي ضربت مناطق من البلاد.

وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد، أن الرؤية الأفقية تبدأ تتضح من الغد بعد زوال العاصفة الترابية، لافتة إلى درجة الحرارة بلغت ذروتها اليوم 34 درجة، وتنخفض غدًا بمعدل 10 درجات.

وقالت، يستمر انخفاض الحرارة حتى نهاية الأسبوع، وتتراوح بين 22 و23 درجة، وتستمر التقلبات الجوية، موضحة أن الأجواء الشتوية مستمرة، وهناك شبورة مائية على الطرق في الفترة الصباحية، مطالبة بعدم التسرع في تخفيف الملابس.