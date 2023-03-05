ضبط طن و350 كيلو دواجن منتهية الصلاحية في الغربية

تابع الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية الحملات المستمرة التى تنفذها الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالغربية، حيث قامت الهيئة بالتنسيق مع مباحث التموين، ومديرية الطب البيطرى بضبط طن و350 كيلو من الدجاج منتهى الصلاحية بإحدى المنشآت الغذائية بالغربية.

وعلى الفور تم تحرير محاضر بالنيابة بالواقعة والمخالفات المسجلة والتحفظ على الدجاج وفقاً للمادة (14) من القانون رقم 1 لسنة 2017.

وكان قد شنت مديرية التموين بالغربية برئاسة المهندس محمد ابو هاشم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية حملة تموينية مكبرة لتشديد الرقابة على المصانع الغير مرخصة كانت معلومات قد وردت لوكيل وزارة التموين بالغربية عن وجود أحد مصانع المنظفات الكيماوية الغير مرخصة والتى تقوم بتقليد العلامات التجارية لمنتجات وماركات معروفة بمركز بسيون تم وضع خطة عمل وتشكيل حملة للمرور بدائرة بسيون برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية وعضوية محمد الخولى مدير الرقابة التموينية. وناصر العفيفى ومحمد فضل ومحمود برغوث مفتشى إدارة الرقابة التموينية بالمديرية واحمد فاروق ومحمد فوزى وتامر الأشعل مفتشى ادارة الرقابة التجارية بالمديرية.

أسفرت الحملة عن ضبط مصنع غير مرخص لتصنيع وتعبئة المنظفات الكيماوية بانواع مختلفة ويقوم بتقليد العلامات التجارية لمنتجات خاصة بشركات معروفة مستخدمين سيارة شخصية للتمويه ملحقة بعدد اثنين سيارة حكومية عثر بداخل المصنع 24852 أربعة وعشرين ألف وثمانمائة واثنان خمسون عبوة منظفات مختلفة الانواع مقلدة وغير معروف مصدر المواد الخام الداخلة فى تصنيع تلك المنتجات وملصق عليها علامات تجارية خاصة بشركات أخرى.

تم ضبط 792 وسبعمائة اثنان وتسعون لتر مادة السلفونيك كماده خام داخلة فى عمليه التصنيع وغير مصحوبة بالمستندات الدالة على مصدرها.وضبط 6000 ستة آلاف زجاجة فارغة لمنتج pril سائل معدة للتعبئة والتوزيع. تم ضبط 5000 خمسة الاف كرتونة ورقيه حاوية واستيكرات تحمل علامات تجارية مملوكه للغير.تم التحفظ على تلك المضبوطات تم تحرير محضر جنحة بالمخالفة واخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.