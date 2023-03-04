محافظ الغربية يناقش معدلات تنفيذ مشروعات الرصف والخطة الاستثمارية

الغربية مصطفى عادل

ناقش الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، خلال الاجتماع الأسبوعي، معدلات تنفيذ مشروعات الرصف والخطة الاستثمارية للعام المالي 22/ 23، وذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، وعلي عبد الستار السكرتير المساعد، رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات الهندسية، المالية والتخطيط.

خلال الاجتماع ناقش محافظ الغربية، مشروعات الرصف الجارية داخل كافة المدن، إلى جانب مناقشة نسب إنجاز الأعمال في مشروعات المحاور والطرق الرئيسية والتي تنفذها المحافظة ، حيث تم مناقشة معدلات الأداء في مشروع تغطية ترعة المعامل ورصف الطريق بطول 1800 متر وعرض 9 أمتار، ليصبح أحد أهم المحاور المرورية لفك الكثافات المرورية بطريق طنطا السنطة القديم، من خلال ربط مدخل طنطا من كوبري فاروق حتى نهاية قرية ميت حبيش دون المرور بالطريق القديم، كما تم مناقشة الموقف التنفيذي لرصف طريق النعناعية بكفر الزيات.

وفي ذات السياق ناقش رحمي ما تم تنفيذه في طريق ترعة قناة طنطا الملاحية والذي يتم رصفه بطول 3 كم ويعتبر محوراً مروريا هاما يساهم في تخفيف الحركة على الطريق الزراعي للقادمين من القاهرة، كما تم مناقشة الموقف الحالي لإنشاء كورنيش المحلة،كورنيش سمنود وكورنيش الغفران بطنطا إلى جانب مناقشة تطوير المدخل الرئيسي لسمنود وطريق بهبيت الحجارة وشارع حافظ وهبى بحي أول طنطا.

وشدد رحمي على تذليل كافة العقبات وإنهاء كافة المشروعات قبل نهاية العام المالي في يونيو المقبل، مشيراً إلى أن مشروعات الرصف والتطوير الجاري تنفيذها ستساهم في إضفاء المظهر الحضاري والجمالي والطابع المميز لكل مدينة، وإحداث نقلة نوعية للطرق والشوارع وتطويرها بما يليق بمحافظة الغربية، كما ستقدم المشروعات الخدمية التنموية خدمات أفضل للمواطنين إلى جانب توفير فرص عمل للشباب بشكل مباشر وغير مباشر.

جانب من الاجتماع