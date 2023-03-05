شاهد استقبال ركاب السفينة BOREALIS في زيارتها الأولى لميناء بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

أشاد سائحو الباخرة السياحية BOREALIS بحفاوة الاستقبال والترحيب من أهالي بورسعيد، خلال استقبال 1460 راكب وبحار من جنسيات مختلفة ب ميناء بورسعيد على أنغام السمسية، صباح اليوم الأحد.

وأعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن استقبال ميناء بورسعيد السياحي، السفينة السياحية m/v.. Borealis وجنسيتها باهاماس قادمة من ميناء برنديس بإيطاليا، وعلى متنها 832 سائحا من جنسيات مختلفه و 628 طاقم السفينة.

وسيتوجه الركاب، إلى محافظة القاهرة لزيارة الأماكن الأثرية والسياحية بالمدينة ثم العودة مساء اليوم، وسوف تغادر السفينة الميناء فجر الاثنين 6 مارس ضمن قافلة الجنوب متوجهه إلي ميناء سفاجا.

وبنيت السفينة عام 1997 وهي تبحر تحت علم الباهاما وهي سفينة ركاب كروز تتكون من 10 طوابق و690 كابينه ممتازة تستوعب ركاب من 1360 إلى 1685 راكب وكان آخر تجديد لها العام الماضي 2022.

وأكدت المنطقة الاقتصادية في بيانها، أنه تم تعميد السفينة من قبل صاحبة السمو الملكي الأميرة مارغريت من هولندا (MS ROtterdam)، وتعد من السفن الكبيرة والتي بها كل وسائل الراحه من حيث مساحة الغرف والمطاعم وبها حمام سباحة كبير ومسرح وصالة عرض سينمائي، والسفينة مملوكه لمجموعة Borealis Cruise Ltd.

وأشارت إلى أنه تم التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل عملية دخول السفينة إلى الميناء وتسهيل حركة نزول وصعود الركاب من وإلى الرصيف. كذا عمليات الحراسة وتأمين السياح من قبل الأجهزة الامنيه المختلفه بالميناء.

ويعد هذا النشاط للميناء دليلا على عودة السياحة مرة أخرى وتؤكد على جاهزية موانئ المنطقة لأستقبال هذه الأنواع من السفن الكبيره فضلا عن أتخاذ كافة الاستعدادات اللازمه لكافة الأنشطة الأقتصادية بشكل عام والأنشطة السياحية بشكل خاص والتي تدل على ثقة المسارات السياحية في موانئ المنطقة ومعدلات الأمان بها.