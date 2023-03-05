ميناء بورسعيد يستقبل باخرة سياحية على متنها 1460 راكبا وبحارا من عدة جنسيات

بورسعيد - محمد عزام

شهد ميناء بورسعيد السياحى، صباح اليوم الأحد، نشاطًا ملحوظًا فى حركة السياحة، واستقبل الباخرة السياحية BOREALIS على متنها 1460 راكبا وبحارا من جنسيات مختلفة.

ووصلت الباخرة السياحية، فجر اليوم، وعلى متنها 628 بحارا، و832 راكبا من جنسيات مختلفة، قادمة من برنديس بايطاليا، وسوف تتجه لميناء سفاجا بالبحر الأحمر، ويبلغ طولها 238 مترا وعرض 32 مترا، وبحمولة كلية 59652 طنا.

وسيقوم السائحون بزيارة المعالم والمناطق الأثرية والسياحة والمتاحف المختلفة بمحافظة بورسعيد، ثم تغادر الباخرة السياحية يوم الاثنين متجهة نحو ميناء سفاجا بالبحر الأحمر.

ووجه محافظ بورسعيد، بتوفير كافة سبل الراحة للسائحين خلال زيارتهم لبورسعيد وذلك لما تمثله من أهمية فى عكس الصورة الحضارية والسياحية للدولة المصرية على أرض بورسعيد، وتسهم فى إحداث الترويج السياحى المنشود.

وأشار إلى أنه تم التنسيق بين كافة الجهات لتحقيق الاستغلال الأمثل لجميع الامكانيات ببورسعيد لإحداث رواج سياحى يساهم فى عودة بورسعيد لمكانتها الرائدة ووضعها على خريطة السياحة العالمية، مؤكدا أن القيادة السياسية تولى أهمية خاصة لتنشيط السياحة بالدولة المصرية وعودة الإزدهار السياحى لمصر بين دول العالم.

وأوضح المحافظ، أنه تم استقبال السياح على نغمات السمسمية تلك الفلكلور الشعبى الشهير الذى تتميز به محافظة بورسعيد، وسط حالة من سعادة وفرحة بين السائحين.

وفى ذات السياق، تم إنهاء كافة اجراءات دخول السفن السياحية والإلتزام بالتوقيت المحدد لتراكيها مع رفع درجة الاستعداد القصوى بالميناء، واستقبال السياح بصالات الوصول لإنهاء إجراءات التفتيش والجمارك وسط إجراءات أمنية مشددة.

كما تم إلزام التوكيلات والشركات السياحية لتوفير باصات مكيفة لاصطحاب السائحين اثناء جولاتهم يرافقها سيارات شرطة السياحة وقوات التأمين واظهار الموانى المصرية بما يليق بها من مكانة.

وقدمت هيئة تنشيط السياحة، عددا من الهدايا التذكارية الى السائحين، كما استقبل وفد من وزارة السياحة ببورسعيد السائحين عند نزولهم من المركب.

ويعكس زيارة مثل هذه السفن للموانى المصرية الثقة فى موانيء المنطقة وقدرتها على استقبال مثل هذه السفن وتأمينها وتقديم كافة الخدمات ويعمل على جذب المزيد من السفن السياحية والخطوط الملاحية العالمية لزيارة الموانئ المصرية.



السياح في بورسعيد



السياح في محافظة بورسعيد



جانب من النزول الي ميناء بورسعيد