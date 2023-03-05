وكتب أوليانوف - على موقع التواصل الاجتماعي (تليجرام)، حسبما ذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية: "في سبتمبر، طرح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية مبادرة لإقامة منطقة آمنة حول محطة زاباروجيا للطاقة النووية هذا المقترح من شأنه إبعاد الهجمات من وإلى محطة الطاقة النووية، لكنه لم ينفذ بعد لسوء الحظ، أوكرانيا ليست مستعدة لذلك".

وتدور معارك طاحنة حول المحطة المذكورة، وهناك مخاوف من حدوث كارثة حيال هذا.