رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام من القمح 62863 طنًا بميناء دمياط

دمياط معتز الشربينى

أصدر المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 13 سفينة، بينما غادر 12 سفينة، كما وصل إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء 26 سفينة، منها السفينة ( VIVA UNITY ) والتى ترفع علم بنما ويبلغ طولها 189 م وعرضها 31 م القادمة من روسيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ 42000 طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية.

يأتى ذلك فى اطار جهود الدولة وتأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لإستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الإستراتيجية وتلبية إحتياجاتها من القمح.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 29672 طن تشمل: 12306 طن يوريا و1999 طن رمل و1508 طن ملح و8332 طن اسمنت و5527 بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 33771 طن تشمل: 11000 طن قمح و150 طن زيت طعام و5400 طن ذرة و1353 طن ابلاكاش و1640 طن مولاس و10559 طن خردة و3669 طن حديد.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 909 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 525 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3080 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 62863 طنًا، بينما بلغ رصيده فى مخازن القطاع الخاص 148935 طنًا، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4534 شاحنة.