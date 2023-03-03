اليوم السابع
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الجمعة، 03 مارس 2023 03:03 م
أكرم القصاص
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ميناء دمياط يستقبل 6 سفن متنوعة خلال 24 ساعة

الجمعة، 03 مارس 2023 02:01 م
ميناء دمياط يستقبل 6 سفن متنوعة خلال 24 ساعة أرشيفية
دمياط معتر الشربيني

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أصدر المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 6 سفن،  بينما غادر عدد 10 سفن  ، كما وصل إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء 26 سفينة  .

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 41589 طن تشمل: 9914 طن يوريا و 5338 طن رمل و1319 طن ملح و5618 طن أسمنت و19400 بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 32949 طن تشمل: 4000 طن قمح و4170 طن زيت طعام و 7500 طن ذرة و 5507 طن الواح فيبر و 11572 طن خردة  و 200 طن حديد .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 737 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 266 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1982 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 49034 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 153732 طنًا  .

كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3538 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و كوم أبو راضى ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5063 شاحنة.


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