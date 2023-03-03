ميناء دمياط يستقبل 6 سفن متنوعة خلال 24 ساعة

دمياط معتر الشربيني

أصدر المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 6 سفن، بينما غادر عدد 10 سفن ، كما وصل إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء 26 سفينة .

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 41589 طن تشمل: 9914 طن يوريا و 5338 طن رمل و1319 طن ملح و5618 طن أسمنت و19400 بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 32949 طن تشمل: 4000 طن قمح و4170 طن زيت طعام و 7500 طن ذرة و 5507 طن الواح فيبر و 11572 طن خردة و 200 طن حديد .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 737 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 266 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1982 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 49034 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 153732 طنًا .

كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3538 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و كوم أبو راضى ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5063 شاحنة.