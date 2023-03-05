ذهب الغيطان يا أصفر يا جميل.. انطلاق موسم حصاد الجزر بغيطان الشرقية.. فيدو وصور

فى أجواء مبهجة من المرح والفكاهة يصنعها عمال اليومية للتغلب على ساعات العمل، وأطلقت عاملات اليومية الزغاريد فرحة ببدء، موسم حصاد الذهب الأصفر بغيطان محافظة الشرقية، التى لا ينقطع من أرضها الخير، ويتهافت التجار على شرائه من مزارعى الشرقية فى الحقول، وفى موسم الجزر تنشط فرص العمل خاصة لربات المنازل وكبار السن، وتزرع محافظة الشرقية مساحات كبيرة من الجزر تتركز فى المراكز الجنوبية بالمحافظة وتعد هذه المراكز المورد الرئيسى للجزر بمختلف أنحاء المحافظة، ما يسهم فى توفير فرص عمل كثيرة للشباب.

وقال أدهم أبو مشرى، تاجر جزر من أبناء محافظة القليوبية، إنه يعمل فى تجارة الجزر منذ أكثر من 20 عاما، وورث العمل بالتجارة عن جده وأبيه، ويشترى محصول الجزر من المزارعين بالعديد من المحافظات، حيث يقوم بالتعاقد على شراء المحصول من الغيطان ويتولى بأنفاره طريقة التقليع وتجهيز الجزر وإعداده لعملية البيع أو طرحه بالسوق المحلى، منوها أنه يفخر بأنه يتعيش وأسرته من خير محصول الجزر، حيث كان فى صباه عامل باليومية ثم أكرمه الله من التجارة فى محصول الجزر، لافتا أنه محصول موسمى، ويتنقل معه من محافظة إلى أخرى فى عملية الحصاد التى تبدأ فى محافظة القليوبية أولا ثم المنوفية وتعقبها البحيرة ثم الشرقية ثم بنى سويف والمنيا بمحافظات الصعيد.