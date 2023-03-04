غاوى فاكهة آسيوية.. محمد عطية تخصص فى زراعة فواكهة علاجية مثل "الجيرافيولا"

الشرقية - إيمان مهنى

غاوى فواكهة آسيوية، هى حكاية شاب من محافظة الشرقية، كرس حياته داخل مشتله الخاص، من أجل زراعة الفواكه المستورد بذورها من دول الآسيوية واقلمتها على مناخ المصرى، لينجح خلال رحلة تجاوزت الـ20 عاما أن يوفر آلاف من شتلات الفواكهة، التى أثمرت عن محاصيل تتميز بالقيمة الغذائية العالية وبعضها علاجية.

أجرى اليوم السابع جولة داخل مشتل الشرقية، الذى يشبة الغابات الاستوائية لتشابك الأشجار والتى تطرح أنواعا من الفواكهة مثل الدراجون فروت، باشون فروت، قشطة جيرافيولا، الليمون الكافيار، والشيكو، ومئات الانواع الاخرى

إصطحبنا فيها صاحبه هو الشاب الثلاثنى المهندس محمد أحمد عطية متخصص فى الزراعات الآسيوية، الذى أكد أنه تربى داخل هذا المشتل برفقه والده المهندس الزراعى، وعشق فنون الزراعة منذ صغره، وقرر أن تكون هى كريره فى ال حياة، و التحق بكلية الزراعة، وفرغ كل وقته لزراعة الفواكه المستورد بذورها من دول آسيا، ورفض كل العروض بوظائف حكومية أو شركات خاصة، أو زراعة شتلات مصرية ذات لتحقيق مكاسب مادية من أجل هذه الزراعة التى تحولت إلى عشق بداخله.

و يقول لـ " اليوم السابع"، انه تخصص فى زراعة انواع معينة من الفاكهة، والتى تتميز بالقيمة الغذائية العالية، و فوائد علاجية ايضا، وهى اثمرت على مدار سنوات ماضية، بعد توفير التربة والمناخ المناسب لها بدون اضافة أى كيماوى عليها والاعتماد على السماد العضوى، لضمان جودة الشتلات والثمار، مؤكد أن غلاء سعر بعضها يرجع لانه مازالت زراعة غير منتشرة بشكل كافى، لافتا انه فى حالة تحقق ذلك سيصبح الكيلو منها بجنيهات.

عن انواع الفواكه التى تميز بزراعتها، هى قشطة الجرافيولا، والتى يقول لها تأثير فى علاج الأورام، وهى تعادل العلاج الكيماوى، وكذلك الباشون فروت أو "ام الفواكه" ذات قيمة الغذائية العالية، والتى انتشرت مؤخر فى السوق المصرى، وفهو يزرعها من10 سنوات، و تتميز بشجرة ذات فروع تكعيبة، ويمكن أن تزرع اعلى الأسطح، تعطى شكلا جمالى، بالإضافة إلى ثمارها، لافتا أن لها 8 انواع.

و كذلك شجرة الشيكو وهى نوع هندى تشبة الكيوى فى الشكل، وبها نسبة سكريات عالية، فطعمها حلو كمذاق الكراملة، وهى شجرة تصلح للزراعة فى الاسطح أو المزراع، مما جعل شتلاتها من الانواع التى يوجد عليها اقبال فى شراء، بالإضافة إلى زراعة الدراجون فروت، الباشون فروت، وكذلك الكريز البرازيلى، الاناناس المستورد،

بالإضافة إلى شجرة الكارى، والليمون الكافيار وهو يتميز بطول وضخمة الثمرة والتى تعطى عصارة أضعاف الثمرة البلدى، و به حبيبات تشبة الكافيار، وهى أصناف ذات قيمة غذائية وعلاجية.

ويؤكد انه نجح فى تجارب زراعة الشاى والقهوة والكاكاو، ومعروف أنها زراعات تحتاج لمناخ حار، وتربة حمضيه، بالرغم من أن التربة المصرية قلوية، حيث تغلب على هذا الأمر بمعالجته من خلال إضافة أسمدة حمضية إلى التربة للوصول إلى النسبة المطلوبة لزراعة الشاى، بإضافة روث الماشية أو سماد يحتوى على أمونيا أو يوريا أو إضافة الكبريت العنصرى وحرثه قبل الزراعة بـ 6 أشهر حتى تحوله البكتيريا إلى حامض.

حيث انتج المشتل مئات الشتلات من شجرة البن الاندونيسى المعروفه بمذاقها المميز بين الأنواع الأخرى، ذلك بعد اقلمتها على ظروفنا المناخية والتربة.



الفاكهة-الأسيوى-(1)



الفاكهة-الأسيوى-(2)



خلال-الحديث-لليوم-السابع-(1)



خلال-الحديث-لليوم-السابع-(2)



زراعات-الفاكهة-الأسيوى-(1)



زراعات-الفاكهة-الأسيوى-(2)



زراعات-الفاكهة-الأسيوى-(3)