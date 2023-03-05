انطلاق حملة طرق الأبواب للتطعيم ضد فيروس كورونا في الدقهلية

الدقهلية: محمد الحبشي

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، انطلاق حملة طرق الأبواب للتطعيم ضد مرض فيروس كورونا اعتبارًا من اليوم الأحد الموافق 5 مارس 2023.

وكلف وكيل الوزارة الدكتورة عبير عبد الغنى وكيل المديرية والدكتورة لمياء سلامة مدير عام الطب الوقائى بتفقد فرق التطعيم لافتاً إلى أن عدد الفرق الثابتة والمتحركة يبلغ نحو 750 وذلك لضمان وصول الخدمة لجميع المستهدفين

وأضافت الدكتورة عبير عبد الغنى وكيل المديرية، أن التطعيم من خلال فرق طبية مدربة وجاهزة والتطعيم يتم من خلال الفرق الثابتة والمتحركة المنتشرة في النطاق الجغرافي لمحافظة الدقهلية بما فيها المدارس والمصالح الحكومية فضلاً عن النوادى ومراكز الشباب.

وأشارت الدكتورة لمياء سلامة مدير الطب الوقائى إلى أن الحملة تستهدف تطعيم أكبر عدد من المواطنين والوصول إلى اماكن تواجدهم مستهدفة كافة الفئات العمرية فوق 12 عاماً ببطاقة الرقم القومى وشهادات الميلاد، فضلا عن أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن وذوي الهمم والمقبلين على الزواج والفرق الطبية.

وتأتي هذه المبادرات بناءاً على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وتوجيهات الدكتور أيمن مختار بضرورة رفع نسب التغطية بالتطعيم لحماية المواطنين والمجتمع من مرض كوفيد - 19



التطعيم ضد فيروس كورونا



التطعيم في المدارس



جانب من حملات التطعيم