وكيل وزارة الصحة بالدقهلية يتفقد تطوير الخدمات الطبية في السنبلاوين

الدقهلية : محمد الحبشي

تفقد اليوم الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية،الوحده الطبية بميترغريطة التابعة للإدارة الصحية بالسنبلاوين، رافقه الدكتور رامي الغريب مدير الإدارة الصحية بالسنبلاوين، والدكتورة إسراء لطفى منسق الجودة، للوقوف على جميع أعمال التطوير وحل المعوقات لرفع مستوى الخدمة المقدمة.

وتابع "مكين"، خلال الزيارة فعاليات إنطلاق المرحلة الثانية من مبادرة " حقك تنظمى "، واطمأن على حسن سير العمل بالمعمل وعيادة الأسنان والصيدلية فضلاً عن المخازن مشدداً على توافر جميع الأدوية والمستلزمات

كما أكد على أولوية الإهتمام بالمبادرة الرئاسيه لدعم وحدات الرعاية الاولية للعمل بنظام 24ساعه ذلك للوصول إلى أقصى درجات إسعاف المرضى والحفاظ على أرواحهم

وفى ختام الزيارة إستمع وكيل الوزارة إلى المترددين ليطمئن على توافر الخدمة العلاجية، مثمنا في نهاية الجولة جهود الفريق الطبي بالمستشفى وما يقدمونه من أجل خدمة المرضى.

تأتي هذه الجولات تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وتعليمات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بالمتابعة المستمرة للارتقاء بمستوى تقديم الخدمة الطبية في مختلف المستشفيات والوحدات الطبية التابعه للمحافظة