المشدد 15 سنة للمتهمين باستدراج مواطن وسرقته عن طريق فيس بوك بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، 4 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة وألزمتهم بالمصاريف الجنائية؛ لاتهامهم بالاشتراك في سرقة مواطن بالإكراه في دائرة قسم شرطة ثالث العاشر من رمضان.

صدر الحكم برئاسة المستشار سعيد عابدين، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين بهاء عطية ومحمود منصور وأيمن حمدان، وسكرتارية تامر عبدالعظيم.

تعود أحداث القضية رقم 4469 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة ثالث العاشر من رمضان، المقيدة برقم 3835 لسنة 2022 كلي جنوب الزقازيق، عندما قررت نيابة جنوب الزقازيق العامة إحالة المتهمين: عمر ن م عبد ال، ومحمد ع ال ح، وحمدي أ ي ال، ومصطفى إ م إ، إلى المحاكمة الجنائية؛ لاتهامهم بأنهم في يوم 28 ديسمبر الماضي، وبدائرة قسم شرطة ثالث العاشر من رمضان، سرقوا مبلغ مائة وخمسة وعشرون ألف جنيه وهاتف محمول مملوكين للمجني عليه أحمد ك ع ع، و كان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه بالطريق العام.

جاء في أمر الإحالة أن المتهمين قد استدرجوا المجني عليه عن طريق إعلان لشراء شقة على مواقع التواصل الاجتماعي، وعقب الاتفاق معه اصطحبوه داخل سيارة وأشهروا صوبه سلاح ناري (فرد خرطوش) وأسلحة بيضاء (مطواة)، وهددوه وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من بث الرعب في نفسه وشلوا مقاومته وتمكنوا من الاستيلاء على المسروقات على النحو المبين بالتحقيقات.