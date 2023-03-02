السجن المؤبد والمشدد 3 سنوات للمتهمين بالشروع فى قتل طفل بالشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، شابين، وذلك بالسجن المؤبد للمتهم الأول والمشدد لمدة 3 سنوات للمتهم الثاني؛ لاتهامهما بالشروع فى قتل طفل بسبب خلافات بينهم بدائرة مركز ديرب نجم.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد محمد الشهاوى، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وائل عمر الشحات ومحمد عبدالعظيم السيد ومحمد مصطفى السيد، وسكرتارية نبيل شكرى ومحمد إبراهيم.

تعود أحداث القضية رقم 13685 لسنة 2022 جنايات مركز ديرب نجم، المقيدة برقم 3651 لسنة 2022 كلى جنوب الزقازيق، عندما نيابة جنوب الزقازيق الكلية إحالة المتهمين: أحمد غ ال م، وياسر ر م ع، محبوسين إلى المحاكمة الجنائية؛ لاتهامهما بأنهما فى يوم 5 ديسمبر الماضى وبدائرة مركز ديرب نجم قد شرعا فى قتل المجنى عليه الطفل أحمد ر ع ال، عمدا مع سبق الإصرار.

جاء فى أمر الإحالة أن المتهمين قد بيتا النية وعقدا العزم المصمم على إزهاق روح المجنى عليه وأعدا لذلك الغرض سلاحا أبيض (مطواة) واسترجه المتهم الثانى إلى محل الواقعة بالاتفاق مع المتهم الأول، وما أن ظفرا به حتى تعدى المتهم الأول على المجنى عليه بالسلاح الأبيض وسدد له طعنة استقرت فى منطقة البطن، إلا أنه قد خاب أثر جريمتهما بسبب لا دخل لإرادتهما فيه ألا وهو مداركته بالعلاج وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.