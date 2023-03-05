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الصحة تكشف عن عادة يومية تقلل من فرص الإصابة بالسرطان.. التفاصيل

الأحد، 05 مارس 2023 06:00 ص
الصحة تكشف عن عادة يومية تقلل من فرص الإصابة بالسرطان.. التفاصيل إنفوجراف
كتب وليد عبد السلام

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كشفت وزارة الصحة والسكان عن عادة يومية تساعد على تعزيز المناعة وتقلل من فرص الإصابة بالسرطان، حيث أكدت أن ممارسة الرياضة بانتظام عادة يومية تساعد فى الحفاظ على الصحة وتعزز المناعة  ضد الأمراض ومنها السرطان.

وكشفت وزارة الصحة عن طرق علاج سرطان الكبد والتى تمثلت فى الأدوية الفموية والأشعة التداخلية باستخدام الحقن الكيميائى بالإضافة إلى تدخلات موضعية باستخدام التردد الحرارى فضلا عن التدخل الجراحى عن طريق الاستئصال أو زراعة الكبد.

وأوضحت الوزارة، أن العمل على زيادة أعداد مراكز علاج الأورام التابعة للوزارة، لدعم الممارسة الطبية المبنية على الدليل في ملف الأورام، بما ينعكس على رفع نسب الشفاء، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمرضى.

وأضاف أن الخدمات التي تقدمها الدولة في مراكز علاج الأورام تتنوع بين تقديم خدمات الكشف المبكر عن الأورام، والتشخيص والعلاج، مشيرًا إلى تقديم تلك الخدمات من خلال 18 مركزًا تابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، و23 مركزا تابع للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، و6 مراكز تابعة لهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، و10 مراكز تابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي، وذلك بجميع محافظات الجمهورية.


الصحة

السرطان

الرياضة

ممارسة الرياضة

تعزيز المناعة



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