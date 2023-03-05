السفينة OBE HEART تغادر ميناء سفاجا البحرى وعلى متنها 28 ألف طن فوسفات للهند

البحر الأحمر - عماد عرفة

غادرت السفينة OBE HEART اليوم الأحد، ميناء سفاجا البحرى، وعلى متنها 28 ألف طن فوسفات متجه للهند، وأعلن المركز الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالى عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 7 سفن، وتم تداول 43 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و764 شاحنة و40 سيارة.

وشملت حركة الواردات 6 آلاف طن بضائع، و394 شاحنة و31 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 37 ألف طن بضائع، 370 شاحنة و9 سيارة، واستقبل ميناء سفاجا اليوم السفينة بوسيدون اكسبريس، والسفينتين الحرية، ودليلة.

واستقبل الميناء بالأمس السفينة دليلة وغادرت السفينة بوسيدون اكسبريس، كما تم تداول 4050 طن بضائع عامة ومتنوعة 275 شاحنة بميناء نويبع، حيث استقبل الميناء اليوم السفينتين سينا، بريدج فيما شهد الميناء بالأمس رحت مكوكية " وصول وسفر" للسفينتين سينا، بريدج، وسجلت موانى الهيئة وصول وسفر 1652 راكب بموانيها.

وكان غادر ميناء سفاجا أمس السبت السفينة NADEEN وعلى متنها 29 ألف طن فوسفات تصدير للهند، وكذلك السفينة بوسيدون اكسبريس، فيما استقبل الميناء بالأمس السفن الثلاث وهى بوسيدون اكسبريس، دليلة، الحرية، وغادرت السفينة دليلة.

وكانت أيضا سجلت هيئة موانئ البحر الأحمر، أمس تداول 42 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، 703 شاحنات و66 سيارة، وشملت حركة الواردات 6000 طن بضائع، 413 شاحنة و65 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 36000 طن بضائع، 290 شاحنة و1 سيارة.