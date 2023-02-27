موانئ البحر الأحمر تعلن وصول 32 ألف طن ألومنيوم لميناء سفاجا من أستراليا

أعلن المركز الإعلامى لهيئة موانى البحر الأحمر، أن إجمالى عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة، وتم تداول 49 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، 900 شاحنة و74 سيارة

وشملت حركة الواردات 38000 طن بضائع، 431 شاحنة و56 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 11000 طن بضائع، 469 شاحنة و18 سيارات.

واستقبل ميناء سفاجا اليوم السفينة AFRICAN HERON وعلى متنها 32000 طن الومنيوم قادمة من استراليا وثلاث سفن أخرى وهى الحرية، بوسيدون اكسبريس ودليلة بينما تغادر السفينة أمل.

فيما غادر الميناء بالأمس ثلاث سفن وهى الحرية، بوسيدون اكسبريس، دليلة، كما تم تداول 4400 طن بضائع عامة ومتنوعة 310 شاحنة بميناء نويبع حيث استقبل الميناء اليوم السفينتين سينا، بريدج فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين سينا، بريدج، وسجلت موانى الهيئة وصول وسفر 1670 راكب بموانيها.

كانت اعلنت موانئ البحر الأحمر، أمس إجمالى عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن، وتم تداول 45 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، 763 شاحنة و17 سيارة

وشملت حركة الواردات أمس 4000 طن بضائع، 383 شاحنة و8 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 41000 طن بضائع، 380 شاحنة و9 سيارات، حيث استقبل ميناء سفاجا اليوم السفينة NADEEN قادمة من العقبة لشحن فوسفات.

كما غادرت ميناء سفاجا السفينة Hongxin ocean وعلى متنها 32 ألف طن فوسفات تصدير الى الهند، وثلاث سفن وهى الحرية، بوسيدون اكسبريس، ودليلة، كما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية، بوسيدون اكسبريس.