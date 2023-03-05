السجن المشدد 3 سنوات لمتهمين بالاتجار فى المخدرات بسوهاج

سوهاج - عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأحد بمعاقبة المتهم "ح.م" عامل و"م.ع" عامل بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما، لاتهامهما بالاتجار فى الشابو المخدر بدائرة مركز المنشأة.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين هانى صبحى ضحا وأحمد أحمد الجندى بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز المنشأة عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهمين بالاتجار فى الشابو المخدر وترويجه على عملائهما، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهمين وبحوزتهما عدد من أكياس الشابو كانت معدة للبيع، وبمواجهتهما اعترفا بالواقعة وتم إحالتهما إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها المتقدم.

كانت محكمة جنايات سوهاج قد قضت بمعاقبة المتهم " ا.ن.ا" بالسجن المشدد 5 سنوات، لاتهامه بتهديد المجنى عليه "ر.ع.ا" بدائرة مركز المنشأة.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين هانى صبحى ضحا وأحمد أحمد الجندى بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز المنشاة عندما اتهمت النيابة العامة المتهم بتهديد المجنى عليه بإفشاء أمور خادشة خاصة به، وذلك بنشر صور وفيديوهات خاصة به وبأسرته على موقع التواصل الاجتماعي واتس اب، وذلك مقابل مبالغ مالية، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.